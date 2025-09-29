НХЛ. 7 очков Макдэвида и Драйзайтля, хет-трик форварда Чикаго

Getty Images/Global Images Ukraine

Команды НХЛ продолжают подготовку к новому регулярному чемпионату и проводят предсезонные матчи.

Нью-Джерси провел сразу два матча – и оба проиграл, уступив сперва Оттаве 0:2, а затем Вашингтону 2:3 по буллитам.

На Западе Эдмонтон обыграл Ванкувер 4:3, а форварды Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль набрали 7 очков. Немец оформил дубль и два ассиста, а у канадца гол и две результативные передачи.

Чикаго обыграл Миннесоту 4:1, а перспективный форвард Франк Назар оформил хет-трик.

Свою первую в предсезонке победу одержала Каролина, обыгравшая Нэшвилл 4:2.

Предсезонные матчи НХЛ

Оттава – Нью-Джерси 2:0

Нью-Джерси – Вашингтон 2:3 по буллитам

Миннесота – Чикаго 1:4

Каролина – Нэшвилл 4:2

Эдмонтон – Ванкувер 4:3

sport.ua