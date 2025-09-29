Аллегри: Наполи фаворит на чемпионство, а нам не хватает 64 балла для Лиги чемпионов

Главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри поговорил с журналистами после победы своей команды над "Наполи" (2:1).

"Первый тайм был технически качественным с обеих сторон, а во втором тайме пенальти оставил нас в меньшинстве, но мы очень хорошо оборонялись, были очень умелыми. Те, кто выходил на замену, помогли команде. Это был важный тест против действительно сильной команды.

Является ли "Наполи" фаворитом на чемпионство? Абсолютно да, тем более что они являются действующими чемпионами. Мы должны работать шаг за шагом, чтобы улучшаться. Я увидел группу ребят, которые имеют желание работать и прилагать усилия, которые хорошо понимают, что наша цель — вернуться в Лигу чемпионов. Для этого нам еще не хватает 64 балла, поэтому нужно идти шаг за шагом, спокойно, наслаждаясь победой, но не слишком увлекаясь", – сказал Аллегри.