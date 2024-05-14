Видео: Визит Норриса в MTC после победы в Майами

О дебютной победе Ландо Норриса уже много сказано и написано, а теперь в McLaren поделились ярким видео, посвящённым его визиту на базу в Уокинге.

Что характерно, видеоролик подготовлен не пресс-службой команды, а McLaren Automotive – автомобилестроительным подразделением McLaren Group. Поэтому приветствовал Ландо Михаэль Ляйтерс, исполнительный директор компании, которая производит спорткары под маркой McLaren, и на одном из таких автомобилей, на впечатляющем 765LT Spider, построенном по особому заказу, гонщик и прибыл в Технологический центр McLaren (MTC) под аплодисменты собравшихся.

Ляйтерс спросил Норриса, какие эмоции доминировали в Майами – он радовался или всё-таки больше нервничал? «Всё вместе! – ответил Ландо. – Тогда я думал о том, что возможные сценарии могут быть разными, и хорошими, и плохими. Я много о чём успел подумать, но самое главное, надо было не забывать дышать! Ведь бывает, что, лидируя в гонке, я просто забываю дышать.

Я старался сохранять спокойствие до того момента, когда стало понятно, что всё идёт по плану. Но, как ни удивительно, я чувствовал уверенность и действовал очень спокойно.

Но теперь надо выиграть ещё одну гонку! Ведь это лишь неплохое начало, и хотя я радуюсь этой первой победе, но две победы – лучше, чем одна! Мы в отличной форме, команда прекрасно работает, и я очень горжусь, что выступаю за McLaren».

Разумеется, Ландо сказал несколько добрых слов и о спорткарах McLaren, ведь в его личном гараже четыре таких машины разных моделей, и та, на которой он приехал в МТС – самая дорогая, она стоит 350 тысяч фунтов стерлингов. А поскольку принадлежит она гонщику Формулы 1, уже открывшему счёт победам, то ещё дороже.

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