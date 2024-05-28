Команда Williams заработала первые очки в сезоне

Алекс Элбон финишировал девятым в Монако и заработал для Williams первые два очка в сезоне. Этот результат позволил британской команде подняться на восьмое место в Кубке конструкторов.

Логан Сарджент финишировал пятнадцатым и объяснил это тем, что в отличие от напарника на его машине не было новинок.

Алекс Элбон (9-й): «Я бы предпочёл более захватывающую гонку, но всё равно рад заработать очки. Девятое место и первые очки команды в сезоне многое значат для нас. Отсутствие очков не лучшим образом сказывается на моральном духе команды, поэтому я надеюсь, что сегодняшняя гонка станет для нас переломным моментом сезона.

Я немного разочарован, ведь вы могли видеть, какой невысокий темп был у Юки Цуноды, но он отлично оборонялся. Гонка получилась очень медленная и болезненная – в таких условиях мне было сложно поддерживать концентрацию.

В этот уик-энд у нас было несколько новинок, которые немного добавили скорость машине. Здорово, что они работают и позволили сохранить примерно такой же темп, что и у наших прямых соперников».

Логан Сарджент (15-й): «Сложная гонка. Большую часть дистанции я рассматривал чужое заднее антикрыло. Ничего не происходило, и я почти всё время ехал позади Фернандо Алонсо и Даниэля Риккардо. Из-за этого шины начали изнашиваться, и я ничего не мог с этим поделать. Задние шины практически полностью деградировали, и мне пришлось ехать в боксы. После того, как я получил новые шины и оказался на пустой трассе, я почувствовал себя комфортно.

Алекс заработал очки, что придаст стимул команде. Его результат показывает, что ждёт нас впереди. Я жду предстоящие этапы, когда обе наши машины будут в одинаковой конфигурации, и мы оба сможем побороться».

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