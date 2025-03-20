Пиастри: Наша форма в Мельбурне – исключение, а не норма

В четверг в Шанхае, общаясь с прессой, Ландо Норрис и Джордж Расселл сделали противоположные заявления: Джордж считает, что в McLaren могут выиграть все гонки этого сезона, тогда как Ландо уверяет, что машиной MCL39 управлять непросто, и уже в этот уик-энд соперники выступят сильнее, чем в Мельбурне.

Журналисты попросили Оскара Пиастри прокомментировать оба этих высказывания, и австралийский гонщик McLaren ответил: «Думаю, одно из этих утверждений довольно надуманно. Позволю вам решать, какое именно.

Полагаю, вполне очевидно, что наша машина была очень быстра в Мельбурне. Нет смысла это отрицать. Думаю, мы смогли сделать так, чтобы она хорошо управлялась. Понимаете, гонщики никогда не получают в полной мере того, что хотят, но было очевидно, что в тех условиях в Мельбурне наша машина была очень быстра. А Джордж наговорил много забавных вещей в последние несколько недель. Посмотрим.

Позади только одна гонка на трассе, на которой мы были конкурентоспособны в последние годы, хотя наша машина не доминировала, как у Red Bull. На других трассах у нас возникнет больше проблем – это совершенно точно.

Если Джордж хочет списать весь сезон после первого уик-энда, то это его право. Но мы прекрасно понимаем, что уик-энд в Мельбурне был исключением, а не ожидаемой нормой».

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