Элина Свитолина: «Я ожидала тяжелой битвы и в итоге я очень рада, что смогла выиграть этот матч»

Украинская теннисистка прокомментировала победу над Каролиной Плишковой в первом круге Ролан Гаррос

Элина Свитолина пообщалась с Алексом Корретхой в интервью на корте после победы в своём стартовом матче.

— Элина, поздравляем с победой. Первый раунд всегда играть нелегко, тем более, если играть против такой соперницы как Каролина, опытной теннисистки, с которой вы хорошо знакомы.

— Да, действительно. Уже прошло довольно много времени с нашего последнего матча. Плишкова — выдающаяся чемпионка, рядом с ее именем много достижений. Поэтому я ожидала тяжелой битвы. И в итоге я очень рада, что смогла выиграть этот матч.

— Корт Сюзанн Ленглен всегда был чудесным, но теперь, на мой взгляд, он выглядит даже лучше. Какими были условия, казалось ли, что корт стал тяжелее, или это повлияло на вашу игру… Потому что, порой, когда играешь против такой соперницы как Каролина, которая бьет сильно по мячу, и не так уж и легко найти свой ритм. Как вы чувствовали себя на корте, учитывая еще и солнце и все остальное.

— Конечно, это здорово, когда есть крыша и есть шанс играть во время дождя. Поэтому я точно чувствую, что мне повезло сыграть здесь. И мне никогда не бывает легко играть против Каролины, тем более, когда это закрытый корт. Тогда мне кажется, что мяч практически вообще не двигается по ветру, хотя немного сюда задувало. Поэтому это было не в той же мере, как в том случае, когда бы мы играли без крыши. Поэтому это другие условия, нужно было немного времени, чтобы адаптироваться. Но мы обе находились в одинаковых условиях. Думаю, мы обе знали, что нам повезло сыграть сегодня.

— И напоследок. У вас столько опыта на турнирах Большого Шлема, как много вы тренируетесь в свой выходной день. Играете в теннис, занимаетесь в зале, еще как-то готовитесь. Что вы в целом делаете?

— После моего камбэка это очень сильно изменилось из-за нашей дочери. Нам надо проводить с ней немного больше времени (улыбается), поэтому мы планируем свой день вокруг этого. Мне хватает где-то часа тренировок на корте, а потом привычная рутина и восстановление. Мне было немного трудно с некоторыми травмами в последнее время, поэтому в приоритете сейчас это восстановление.

— Будете ли вы смотреть сегодня матч Гаэля?

— Да, конечно, мне надо поторопиться (смеется).

— О, нам надо спешить (смеется)

— Да, мне надо идти (смеется)

>>> Обзор матча Элина Свитолина — Каролина Плишкова на Ролан Гаррос (ВИДЕО)

btu.org.ua