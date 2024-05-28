Михайлюк — второй украинец в истории, который вышел в финал НБА

Селтикс в финале сыграют против победителя пары Даллас Маверикс — Миннесота Тимбервулвз

Украинский защитник Бостон Селтикс Святослав Михайлюк стал вторым украинцем, который сыграет в финале плей-офф НБА.

Селтикс в ходе плей-офф прошли Майами Хит (4-1), Кливленд Кавальерс (4-1) и Индиану Пэйсерс (4-0). Для Михайлюка это второе участие в плей-офф НБА и первый выход в финал. Ранее в финальных сериях НБА играл Станислав Медведенко, завоевавший два титула с Лос-Анджелес Лейкерс.

В общей сложности, Святослав провел в текущем сезоне 46 матчей. В среднем за почти 10 минут игрового времени украинец набирает 3,6 очка, 1,2 подбора и 0,8 передач. В плей-офф Михайлюк вышел в пяти матчах, получая в среднем 3,6 минуты на паркете.

В финале НБА Бостон Селтикс сыграет с победителем пары Даллас Маверикс — Миннесота Тимбервулвз. После трех матчей серии Маверикс лидирует со счетом 3:0.

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