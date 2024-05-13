Пустовой впервые в карьере стал MVP месяца в чемпионате Испании

Украинец в составе Обрадойро провел три матча со средним показателем РЭ 22,3

Центровой сборной Украины Артем Пустовой стал MVP мая в чемпионате Испании.

Украинец в составе Обрадойро выиграл все три поединка из трех в заключительной части регулярного чемпионата. Средние показатели Артема составляют 11,7 очка (71,4% двухочковые, 71,4% штрафные), 8,7 подбора, 1,3 передачи, 2,7 блок-шота. Пустовой в среднем показал эффективность РЭ +22,3.

Украинец выступает в чемпионате Испании с 2015 года. Пустовой впервые получил награду лучшего игрока месяца в испанском чемпионате.

Обрадойро занял предпоследнее место в Лиге ACB. Команда украинца вылетела из элитного дивизиона чемпионата Испании.

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