Рим. Теннисист из второй сотни рейтинга ATP победил шестую ракетку мира Рублёва, де Минор и Циципас встретятся в четвертом круге

На турнире ATP Masters 1000 в столице Италии продолжаются матчи третьего круга

Рим, Италия • 8-19 мая • грунт • €8,862,111

Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Алекс де Минор (Австралия, 9) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 18) 6:7(2), 6:4, 6:4

Стефанос Циципас (Греция, 6) — Кэмерон Норри (Великобритания, 27) 6:2, 7:6(1)

Николас Ярри (Чили, 21) — Стефано Наполитано (Италия, WC) 6:2, 4:6, 6:4

Александр Мюллер (Франция, Q) — Андрей Рублев (-, 4) 3:6, 6:3, 6:2

Томми Пол (США, 14) — Доминик Кепфер (Германия) 6:4, 6:3

Алекс де Минор пятый раз сыграл против Феликса Оже-Альяссима и одержал вторую победу (обе на грунте). Австралиец второй раз в карьере прошел в 1/8 финала на «Мастерсе» в Риме и дальше сыграет против Стефаноса Циципаса, которого обыграл в этом году в Акапулько, но уступает в личных встречах 2-12.

Александр Мюллер с шестой попытки одержал дебютную победу в матче с теннисистом топ-10 и впервые в карьере прошел в 1/8 финала на «Мастерсе». 27-летний француз, занимающий 109-е место в рейтинге АТР, стал вторым игроком в сезоне, не входящим в топ-100, кому удалось победить Андрея Рублева, после чеха Якуба Меншика (Доха). В четвертом круге Мюллер сыграет против чилийца Николаса Ярри.

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