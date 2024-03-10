Индиан-Уэллс. Юань Юэ выбила восьмую сеяную, камбэк Гауфф в матче против Бюрель, Гарсия и Саккари поспорят за место в 1/8 финала

На турнире WTA 1000 в США завершились матчи второго раунда

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $9,258,080

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Юань Юэ (Китай) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) 6:4, 6:3

Кэролайн Доулхайд (США) — Виктория Азаренко (-, 27) 7:5, 2:6, 6:3

Слоан Стивенс (США) — Сорана Кырстя (Румыния, 19) 6:0, 7:5

Дарья Касаткина (-, 11) — Осеан Додан (Франция) 6:3, 7:6(5)

Наоми Осака (Япония, SR) — Людмила Самсонова (-, 14) 7:5, 6:3

Элизе Мертенс (Бельгия, 24) — Ван Синьюй (Китай) 6:1, 6:4

Лучия Брондзетти (Италия) — Ангелина Калинина (Украина, 32) 6:3, 6:4

Коко Гауфф (США, 3) — Клара Бюрель (Франция) 2:6, 6:3, 7:6(4)

Анна Блинкова (-) — Джессика Пегула (США, 5) 6:2, 3:6, 6:3

Диан Парри (Франция) — Лейла Фернандес (Канада, 29) 7:5, 5:7, 6:2

Каролин Гарсия (Франция, 20) — Виктория Томова (Болгария) 6:1, 3:6, 6:3

Мария Саккари (Греция, 9) — Диана Шнайдер (-) 5:7, 6:4, 6:0

Элина Свитолина (Украина, 16) — Катержина Синякова (Чехия) 6:3, 2:6, 6:1

Эмма Наварро (США, 23) — Леся Цуренко (Украина) 6:4, 5:7, 5:7

Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Даяна Ястремская (Украина, 30) 4:0 (отказ)

Арина Соболенко (-, 2) — Пэйтон Стёрнс (США) 6:7(2), 6:2, 7:6(6)

Юань Юэ (№49 WTA) одержала свою первую в карьере победу над соперницей из топ-10. Китаянка выиграла уже седьмой матч подряд: на прошлой неделе она стала чемпионкой на турнире WTA 250 в Остине. Юань Юэ впервые сыграет в третьем круге турнира WTA 1000.

Слоан Стивенс взяла реванш у Сораны Кырсти за поражение на турнире WTA 1000 в Дохе в феврале и сравняла счёт очных встреч (2-2). Американка не выходила в третий круг в Индиан-Уэлсс с 2018 года. Её лучший результат здесь — четвертьфинал десять лет назад.

Наоми Осака (№287 WTA) впервые с марта 2022 года обыграла соперницу, входящую в топ-20 рейтинга. Напомним, что японка два месяца назад вернулась в Тур после рождения дочери в июле прошлого года.

Коко Гауфф совершила камбэк в решающем сете, уступая Кларе Бюрель со счётом 5:2.

Каролин Гарсия прервала свою серию из четырёх поражений и попробует в пятый раз выйти в 1/8 финала в Индиан-Уэллс. Соперницей француженки будет Мария Саккари, которой она трижды уступила в предыдущем сезоне.

Пары соперниц в третьем круге (нижняя половина сетки): Юань — Доулхайд, Стивенс — Касаткина, Осака — Мертенс, Брондзетти — Гауфф, Блинкова — Парри, Гарсия — Саккари, Свитолина — Наварро, Радукану — Соболенко.

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