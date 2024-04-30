Мадрид. Коллинс не смогла выиграть 16-й матч подряд, Рыбакина сыграет против Путинцевой в 1/4 финала

На турнире WTA 1000 в Испании завершились матчи четвёртого круга

Мадрид, Испания • 23 апреля — 4 мая • грунт • $8,770,480

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Юлия Путинцева (Казахстан) — Дарья Касаткина (-, 10) 3:6, 6:2, 6:2

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Сара Бейлек (Чехия, Q) 6:1, 6:3

Арина Соболенко (-, 2) — Даниэль Коллинс (США, 13) 4:6, 6:4, 6:3

Елена Рыбакина впервые за четыре выступления в Мадриде вышла в четвертьфинал и выиграла седьмой матч подряд. Напомним, что перед этим турниром казахстанка выиграла титул WTA 500 в Штутгарте. Дальше Рыбакина встретится со своей соотечественницей Юлией Путинцевой, которой проиграла в обоих предыдущих с ней матчах.

Даниэль Коллинс не удалось продлить свою победную серию после титулов на турнирах WTA 1000 в Майами и WTA 500 в Чарльстоне.

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Ига Швёнтек (Польша, 1) — Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 11)

Мэдисон Кис (США, 18) — Онс Жабер (Тунис, 8)

Юлия Путинцева (Казахстан) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4)

Мирра Андреева (-) — Арина Соболенко (-, 2)

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