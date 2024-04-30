Бавария примет Реал Лунина в полуфинальном матче Лиги чемпионов

Мюнхенская Бавария примет мадридский Реал в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени . Прямая трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO.

В четвертьфинале обе команды одолели лидеров Английской Премьер-лиги. Королевский клуб, усилиями украинского вратаря Андрея Лунина, в серии послематчевых пенальти победил Манчестер Сити, а немецкий гранд оказался сильнее Арсенала.

Отметим, что другой полуфинал ЛЧ Боруссия Дортмунд— ПСЖ состоится в среду, 1 мая. Начало — в 22:00.

Напомним, накануне Бавария минимально победила Айнтрахт, а Реал без Лунина обыграл Сосьедад. Украинец впервые с января провел матч на скамье запасных — его заменил Кепа Аррисабалага.

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