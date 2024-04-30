IndyCar: Новичок Лундквист стал героем гонки в Алабаме

Пару дней назад мы приводили мнение Джеймса Хинчклиффа, бывшего гонщика IndyCar, назвавшего пятёрку пилотов, выступающих в американских сериях, но вполне достойных Формулы 1.

Третьим в этом списке значился Линус Лундквист, который проводит в IndyCar свой первый полный сезон, и вчера 25-летний швед поднялся на подиум по итогам гонки на автодроме Barber Motorsports Park в Алабаме.

Для дебютанта Chip Ganassi Racing это была лишь его седьмая гонка в IndyCar – первые три он провёл в конце прошлого сезона, но за другую команду. Вчера Линус стартовал 19-м, но за 90 кругов отыграл 16 позиций и добрался до тройки призёров, финишировав третьим. Причём победителю, опытнейшему гонщику Team Penske Скотту Маклафлину, он проиграл меньше двух с половиной секунд.

«Мне не очень нравится выражение «Для нас это равнозначно победе», но я очень рад, что поднялся на подиум! – прокомментировал довольный Лундквист после финиша. Первые несколько гонок сезона сложились для меня непросто, и даже в этот уик-энд у нас были небольшие сложности. Но что я могу сказать? Команда отлично сработала, машина была исключительно быстрой, а я просто делал то, что мне говорили».

Другие известные нам выходцы из Европы, ныне выступающие в IndyCar, выступили хуже: Феликс Розенквист, соотечественник Линуса, финишировал 4-м, действующий чемпион серии Алекс Палоу (тоже из «списка Хинчклиффа») занял 5-е место, Роман Грожан – 12-е, Маркус Эрикссон (тоже, кстати, швед!) – 18-е. Также стоит упомянуть, что Лука Гиотто свою дебютную гонку IndyCar провёл, скажем так, нормально: на финише он был 21-м из 27 стартовавших. Тео Пуршер, для которого это был второй опыт выступлений за океаном, занял 22-е место.

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