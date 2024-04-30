Воооу! Джамал Мюррей поставив згори через Леброна та потрапив на найхолоднокровніше фото сезону НБА

Найрезультативнішим гравцем останнього матчу в цій серії став Джамал Мюррей, чия участь в грі була під питанням через пошкодження. Він набрав 32 очки, до яких доплюсував сім асистів та три підбирання.

У четвертій чверті Джамал Мюррей поставив згори через самого Леброна Джеймса. Після хайлайту він зупинився та продовжив дивитися на Короля, чим потрапив на одне з найепічніших та найхолоднокровніших фото нинішнього сезону НБА.

Окрім цього Джамал також закинув гейм-віннер за 4 секунди до фінальної сирени, після якого «Лейкерс» вже не зуміли зрівняти рахунок та врятувати серію. Це вже другий переможний кидок Мюррея в серії проти «озерників». Він також відзначився гейм-віннером в другому матчі протистояння першого раунду.

Скриншоти: НБА

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