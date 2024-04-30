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Баскетбол

Воооу! Джамал Мюррей поставив згори через Леброна та потрапив на найхолоднокровніше фото сезону НБА

Воооу! Джамал Мюррей поставив згори через Леброна та потрапив на найхолоднокровніше фото сезону НБА

Найрезультативнішим гравцем останнього матчу в цій серії став Джамал Мюррей, чия участь в грі була під питанням через пошкодження. Він набрав 32 очки, до яких доплюсував сім асистів та три підбирання.

У четвертій чверті Джамал Мюррей поставив згори через самого Леброна Джеймса. Після хайлайту він зупинився та продовжив дивитися на Короля, чим потрапив на одне з найепічніших та найхолоднокровніших фото нинішнього сезону НБА.

Окрім цього Джамал також закинув гейм-віннер за 4 секунди до фінальної сирени, після якого «Лейкерс» вже не зуміли зрівняти рахунок та врятувати серію. Це вже другий переможний кидок Мюррея в серії проти «озерників». Він також відзначився гейм-віннером в другому матчі протистояння першого раунду.

Скриншоти: НБА

ua.tribuna.com

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