Бенавидес рассказал о своей цели на поединок с Гвоздиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бенавидес

Временный чемпион WBC в суперсреднем весе американец Дэвид Бенавидес признался, чего ждет от боя с украинцем Александром Гвоздиком за временный титул WBC в полутяжелом весе.

Бенавидес не стал скрывать, что намерен затем получить бой с абсолютным чемпионом дивизиона, который определится 1 июня в Эр-Рияде в противостоянии между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Победа сделает меня претендентом №1 для победителя боя между Бетербиевым и Биволом. И именно из-за этого я и принял этот бой. Сейчас я на 100% сфокусирован на Александре. Гвоздик – классный боец, никакой недооценки не будет. Но мы собираемся сперва позаботиться о нем, а затем перейти на следующий уровень», – признался Бенавидес.

Ранее Александр Гвоздик подтвердил дату своего очередного поединка.

sport.ua