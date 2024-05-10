ФОТО. Усик взял на бой с Фьюри тот же талисман, что и на бой с Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в хевивейте Александр Усик (21-0, 14 КО) отправился на бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) с той же плюшевой игрушкой осла Иа-Иа, с которой он ездил на бой с Энтони Джошуа.

«Это игрушка моей дочери. Она подарила мне его, чтобы он стал моим талисманом, и сказала: «Он должен быть рядом с тобой». Он всегда рядом со мной», – рассказывал Усик.

Изначально самый ожидаемый бой 2024 года между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри планировался на 17 февраля, но британец получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

sport.ua