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Футбол

Фулхэм – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Гвардиола в погоне за первым местом

Фулхэм – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Концовка этого сезона Премьер-лиги получается невероятно интересной в контексте борьбы за чемпионство. Команда Пепа Гвардиолы все еще считается главным фаворитом, впрочем им нужно еще догнать "Арсенал" и выигрывать свои матчи.

    После непростого выезда к "Ноттингем Форест" и легкой домашней победы над "Вулверхэмптоном", они едут в гости к команде Марку Силвы. Кажется, что легкой прогулки здесь не будет.

    Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 11 мая.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

    Трансляция матча

    Фулхэм – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Фулхэм – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Фулхэм – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Фулхэм – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляция матча «Фулхэм» — «Манчестер Сити» Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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