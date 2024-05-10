Фулхэм – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Гвардиола в погоне за первым местом

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Концовка этого сезона Премьер-лиги получается невероятно интересной в контексте борьбы за чемпионство. Команда Пепа Гвардиолы все еще считается главным фаворитом, впрочем им нужно еще догнать "Арсенал" и выигрывать свои матчи.

После непростого выезда к "Ноттингем Форест" и легкой домашней победы над "Вулверхэмптоном", они едут в гости к команде Марку Силвы. Кажется, что легкой прогулки здесь не будет.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 11 мая.

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