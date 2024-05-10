На машинах RB появятся детали из переработанного карбона

Команда Visa RB совместно со своими партнёрами из итальянской компании Hera Group сообщили, что в процессе производства ряда компонентов машин Юки Цуноды и Даниэля Риккардо использовался карбон, прошедший вторичную переработку. В частности, при изготовлении регулируемых плоскостей передних крыльев VCARB 01 применялись матрицы из таких материалов.

Hera Group строит в Имоле современное предприятие такого профиля – это первый в Европе завод, на котором композитные материалы, в частности, углепластик, будут подвергаться вторичной переработке, и из них можно будет изготавливать новые детали.

Цель партнёрства команды из Фаэнцы с компанией, которая специализируется на подобных технологиях, состоит в том, чтобы сделать создание машин Формулы 1 более экологичным. Когда новый совместный проект выйдет на полную мощность, это позволит сократить выбросы двуокиси углерода в атмосферу на 150 тонн ежегодно.



Энрико Фастелли, руководитель департамента охраны труда и экологии Visa RB: «Проект по вторичной переработке карбона, разработанный Hera Group, идеально совпадает с целями нашей команды и всей компании Red Bull, связанными с уменьшением выбросов в атмосферу двуокиси углерода.

Продвижение такого рода проектов и разработки новых технологий позволяют сделать автоспорт более экологичным и проявлять больше заботы об окружающей среде».

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