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Автоспорт

На машинах RB появятся детали из переработанного карбона

На машинах RB появятся детали из переработанного карбона

Команда Visa RB совместно со своими партнёрами из итальянской компании Hera Group сообщили, что в процессе производства ряда компонентов машин Юки Цуноды и Даниэля Риккардо использовался карбон, прошедший вторичную переработку. В частности, при изготовлении регулируемых плоскостей передних крыльев VCARB 01 применялись матрицы из таких материалов.

Hera Group строит в Имоле современное предприятие такого профиля – это первый в Европе завод, на котором композитные материалы, в частности, углепластик, будут подвергаться вторичной переработке, и из них можно будет изготавливать новые детали.

Цель партнёрства команды из Фаэнцы с компанией, которая специализируется на подобных технологиях, состоит в том, чтобы сделать создание машин Формулы 1 более экологичным. Когда новый совместный проект выйдет на полную мощность, это позволит сократить выбросы двуокиси углерода в атмосферу на 150 тонн ежегодно.
 
Энрико Фастелли, руководитель департамента охраны труда и экологии Visa RB: «Проект по вторичной переработке карбона, разработанный Hera Group, идеально совпадает с целями нашей команды и всей компании Red Bull, связанными с уменьшением выбросов в атмосферу двуокиси углерода.

Продвижение такого рода проектов и разработки новых технологий позволяют сделать автоспорт более экологичным и проявлять больше заботы об окружающей среде».

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