Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Его уничтожили. Как он хочет вернуться?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Де Ла Хойя

Легендарный в прошлом боксер, а на сегодня промоутер Оскар Де Ла Хойя высказался о бывшем абсолютном чемпионе мира Девине Хэйни.

«Как Хэйни может вернуться? Гарсия его уничтожил в прошлом бою. Как он может психологически вернуться? Гарсия разрушит все планы Хейни, если реванш таки состоится», – сказал Оскар.

В 2024 году Хэйни проиграл Гарсии решением судей, побывав несколько раз в нокдауне. Позже результат боя был отменен из-за провала Гарсией допинг-теста.

Ранее сообщалось, что Турки Аль-Шейх заплатит огромные деньги за бой экс-чемпиона мира Гарсии. Райан признался, что ему пообещали 20 млн долларов.

sport.ua