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Футбол

Тренер Валенсии — о втором голе Барселоны: Возможно, в другой игре был бы зафиксирован офсайд

Дилемма для арбитра

Тренер Валенсии - о втором голе Барселоны: Возможно, в другой игре был бы зафиксирован офсайд

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха высказался насчёт спорного решения арбитра со вторым голом в ворота "летучих мышей" в матче с "Барселоной" (2:4).

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    • "Фермин точно находился в офсайде. Здесь стоит оценить, мешал ли он голкиперу или нет.

    Может быть, в другой игре офсайд бы зафиксировали. Это не потому, что мы играли против "Барсы". Но этот эпизод вызывает у меня сомнения, потому что Фермин сделал движение, которым повлиял на реакцию вратаря", — цитирует специалиста AS.

    www.ua-football.com

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