Оклахома и Денвер оформили выход в следующий раунд плей-офф НБА

Бостон без Святослава Михайлюка одержал третью победу над Майами

В Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча первого раунда плей-офф.

Денвер обыграл на своей площадке Лейкерс, совершив победный бросок за четыре секунды до конца основного времени. Наггетс выиграли серию со счетом 4:1. В полуфинале Западной конференции Денвер встретится с Миннесотой.

Оклахома на выезде победила Нью-Орлеан. Тандер закрыла серию всухую, победив во всех четырех встречах.

Бостон на выезде уверенно обыграл Майами. Украинский защитник Селтикс Святослав Михайлюк участия в матче не принимал. Бостон ведет в серии 3:1 и имеет шанс оформить выход в следующий круг плей-офф 2 мая в домашнем пятом поединке.

Майами Хит — Бостон Селтикс — 88:102 (24:34, 12:19, 23:28, 29:21)

Счет в серии — 1:3

Нью-Орлеан Пеликанс — Оклахома Сити Тандер — 89:97 (21:21, 22:23, 28:26, 18:27)

Счет в серии — 0:4

Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Лейкерс — 108:106 (28:24, 22:29, 31:26, 27:27)

Счет в серии — 4:1

Источник