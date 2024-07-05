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Футбол

«Проспорил звезде НХЛ 20 долларов, поставив на Италию». Интервью проспекта «Нэшвилла» Сурина

Форвард «Нэшвилла» Сурин рассказал об эмоциях от драфта НХЛ-2024

«Проспорил звезде НХЛ 20 долларов, поставив на Италию». Интервью проспекта «Нэшвилла» Сурина

Егор Сурин. Фото Getty Images Поговорили с нападающим «Локомотива», которого в первом раунде драфта выбрали «Предаторз».

Егор Сурин — один из четырех россиян, выбранных на драфте-2024 в первом раунде. «Нэшвилл» забрал нападающего под 22-м номером, хотя еще до драфта он котировался во втором раунде. Сурину очень помог кэмп в Северной Америке, организованный агентом Дэном Мильштейном. На тренировки, которые включали игровые занятия на льду и физические тесты, пригласили скаутов и генеральных менеджеров клубов НХЛ. После общения с представителями команд рейтинг Егора начал расти. В интервью «СЭ» нападающий рассказал о церемонии драфта, знакомстве с Романом Йоси и поздравлении от Игоря Никитина.

Любит агрессивный хоккей

— Какие впечатления оставила церемония драфта?

— Это событие, которое я буду помнить всю жизнь. Это дается не каждому. Больше всего зацепила сама подготовка к представлению. Выходит первый человек. Казалось бы, все понимают, кто им будет, но все равно думаешь: «Блин, почему не я?» Начинается легкое волнение. Доходит до десятого пика, и уже мысли в голове: «Может, меня вообще не выберут в первом раунде». И когда слышишь, как со сцены говорят «From Lokomotiv, Yaroslavl…» — эмоции накрывают. Я даже не помню, как дошел до сцены. Никуда не смотрел, сердце билось. Это самый крутой момент, когда выходишь на сцену и надеваешь майку клуба.

— Перед драфтом игроки еще прошли инструктаж, как выходить на сцену. Это тоже усилило томительное ожидание?

— Это больше добавило интереса. Мы первый раз на драфте. Вроде бы смотрел, как все проходило год назад, но, когда попадаешь сам, все равно спрашиваешь: что делать, как выходить? Все это сделано, чтобы не опозориться.

«Проспорил звезде НХЛ 20 долларов, поставив на Италию». Интервью проспекта «Нэшвилла» Сурина

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— Предчувствие, что именно «Нэшвилл» выберет вас, было?

— Я очень круто пообщался с «Нэшвиллом». Но это была не единственная команда, с которой хорошо прошло интервью. Я думал, что уйду с места 14—15-го. Но это драфт, ничего не угадаешь. Когда выбор подошел к двадцатке, думал, что могут забрать «Айлендерс» или «Монреаль». А когда стал выбирать «Нэшвилл», я был уверен, что это буду я. Я сам хотел в попасть в команду, хорошо провел интервью — так что, можно сказать, предчувствие было.

— С какими игроками у вас ассоциируется «Нэшвилл»?

— Роман Йоси и Филип Форсберг. Очень нравится их игра.

— Какие клубы до драфта не выходили на вас?

— Я общался почти со всеми клубами. Но есть клубы, которые не выходили на собеседования, причем не только со мной: «Даллас», «Эдмонтон», «Виннипег».

«Проспорил звезде НХЛ 20 долларов, поставив на Италию». Интервью проспекта «Нэшвилла» Сурина

Фото ХК «Локомотив»

— Ваш большой плюс — знание английского языка. На все вопросы отвечали без переводчика?

— Да. Я учил английский последние два года. В позапрошлом сезоне общался с носителем языка. Он сам из Кении, а живет в Ростове. Мы общались по видео, тренировали разговорную речь. А в этом сезоне за меня плотно взялся учитель из агентства Goldstar. Спасибо ему и Дэну Мильштейну за это. Я понимал, что знание английского поможет высоко уйти на драфте. Агент мне тоже говорил об этом.

— Новый тренд на собеседованиях: спрашивать, какой рейтинг у игроков в приложениях такси. Вас спрашивали об этом? И были ли вопросы, которые поставили в тупик?

— Нет. У меня все шло по протоколу, про такси не спрашивали. Были наводящие вопросы по игре. Например: «Если мы тебя задрафтуем, то что ты сделаешь на первой тренировке, чтобы тебя заметили?»

— И что ответили?

— Сказал, что сделаю силовой прием.

— Это отражает ваш игровой стиль: силовой, агрессивный, местами наглый — то, что любят в Северной Америке.

— Верно. Я люблю пользоваться агрессивным хоккеем. Люблю стягивать на себя игроков, иногда даже грязными действиями. Грязными — не в плане удалений или грубости. Банально поддеть или разозлить соперника, чтобы он сосредоточился на мне, а партнеры получили бы пас.

«Проспорил звезде НХЛ 20 долларов, поставив на Италию». Интервью проспекта «Нэшвилла» Сурина

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— Эти навыки были с вами с детства, или раскрыли их в более взрослом возрасте?

— Сто процентов не с самого детства. В раннем возрасте мне больше нравилось играть в красивый хоккей. Как говорят многие тренеры — в хоккейку. Все по чистому льду, обыграть двоих-троих, отдать пас на пустые ворота. Это началось с МХЛ, когда надо было конкурировать с ребятами на четыре года старше. Там я стал больше использовать силовую борьбу. Я учился у старших ребят. Рауль Акмальдинов говорил мне, что на пятаке можно задирать игроков соперников, тем более я еще в маске. Игрок в визоре явно старше меня. И он видит, что молодой парень его начинает задевать. Это его злит. Вратарей тоже легко поддевать.

— Часто этим пользуетесь?

— Вратарей — да, часто. Мы разговаривали с Серегой Мурашовым, он объяснял психологию вратарей, куда нужно давить, чтобы вывести из себя.

— Проехать мимо вратаря и сказать: «Сейчас я тебе забью»?

— Есть определенные приемы, но о них знает только Серега Мурашов.

— В ответ получали аналогичные приемы?

— Приемы на меня не действуют. Тем более все, что летит в ответку, похоже на мои приемы. Своего ничего не придумывают, а просто повторяют за мной. А мое на меня не действует. Все это воспринимаю со смехом, ведь мы все делаем шоу.

«Проспорил звезде НХЛ 20 долларов, поставив на Италию». Интервью проспекта «Нэшвилла» Сурина

Фото ХК «Локомотив»

Пари с Йоси

— Как пообщались с «Нэшвиллом» после церемонии драфта?

— Общение было мимолетным. Поговорили с русским скаутом. На фото после сцены пообщался с генменеджером и руководством. Все сказали, что рады меня видеть в клубе и рассчитывают на мою игру. Я был очень счастлив. Стандартная процедура.

— Следили за преддрафтовыми рейтингами?

— С рейтингами ситуация интересная. До прилета в США на кэмп и собеседования я посматривал на них. Давал себе отчет, что уйду во втором раунде, хотя понимал, что это предварительный расклад. В кэмпе я общался со скаутами. И Дэн говорил, что мой рейтинг растет. Я котировался в середине второго раунда, а после кэмпа — уже в середине первого. В некоторых рейтингах видел себя в топ-30, а где-то даже 68-м. Но было уже все равно. Теперь хочется узнать реакцию всех людей, составляющих рейтинги, когда они увидели, что я — 22-й.

— На церемонии драфта было много звезд. Какие-то встречи или знакомства особенно запомнились?

— Перед драфтом мы познакомились с Павлом Дацюком — моим кумиром детства. Всегда хотел играть, как он, но сейчас стиль немного изменился. Также встретились с Никитой Кучеровым, причем случайно. Мы ездили на собеседования, а он выходил из отеля. Встретились, сфотографировались, немного пообщались — времени почти не было. Перед драфтом, к сожалению, я не увидел Остона Мэттьюса, хотя другие парни его видели. Очень значимая встреча для меня была после драфта. В Нэшвилл я летел вместе с Романом Йоси.

«Проспорил звезде НХЛ 20 долларов, поставив на Италию». Интервью проспекта «Нэшвилла» Сурина

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— Пообщались с ним?

— Конечно. Мы общались и про хоккей, и про чемпионат Европы по футболу. Йоси же швейцарец. Я ему уже проспорил 20 долларов.

— Полагаю, в 1/8 финала чемпионата Европы вы поставили на Италию.

— Да. Я думал, что Италия выиграет, все-таки действующие чемпионы Европы.

— Удивлены открытостью Йоси?

— Очень. Уверен, до драфта он даже не знал меня. Но мы так классно пообщались: про хоккей и «Нэшвилл», про футбол. Очень круто!

— Близко следите за НХЛ?

— Я люблю смотреть хайлайты. В Америке повезло посмотреть финал Кубка Стэнли в заведении. Люблю следить за матчами НХЛ, особенно когда играют Макдэвид и Маккиннон. В «Нэшвилле» мне очень нравится атмосфера на арене. Больше следил за их лидерами: Форсбергом и Йоси.

— Готовы, что на лед в Нэшвилле будут выбрасывать сомов?

— Конечно. Почему бы и нет, если это такая традиция? Главное — не в меня (улыбается).

«Проспорил звезде НХЛ 20 долларов, поставив на Италию». Интервью проспекта «Нэшвилла» Сурина

Фото ХК «Локомотив»

Демидов, поздравления Никитина

— Как отреагировали на то, что Иван Демидов не ушел в топ-3 драфта?

— Мы общались с Ваней. Он думал, что его заберет «Чикаго», но они выбрали Тему Левшунова. На самой церемонии я был в шоке, что Ваня не третий, не четвертый, а пятый. Я знал, что «Монреаль» его очень хотел, но думал, что его заберут еще до «Монреаля». А потом Ваня сказал, что он понимал, что «Анахайм» и «Коламбус» его не выберут. Антон Силаев ушел под 10-м номером — это круто! Я тоже не жалуюсь на выбор: меня забрала команда, которая мне симпатизирует. Матвей Гридин — 28-й на драфте, тоже хорошо. Неожиданностью для меня стали только два норвежца в первом раунде, хотя ни одного шведа не выбрали.

— Представляли, что Макклина Селебрини могут не выбрать под первым номером?

— Мы с парнями только шутили: прикиньте, как перевернется драфт, если Селебрини не заберут первым? Но было все ясно. Драфт — это не только про хоккей. Кучеров ушел 58-м, Йоси — 38-м — оба сейчас играют на высоком уровне в НХЛ. А сколько было игроков, которых выбирали в первом раунде, но они потом терялись? Многое решает медийность и пиар перед драфтом.

— Поздравлению от Игоря Никитина удивились?

— Я думал, что он мне напишет, а он позвонил. Было очень приятно. Игорь Валерьевич сказал важные слова, что нельзя расслабляться и надо правильно отнестись к выбору на драфте.

«Проспорил звезде НХЛ 20 долларов, поставив на Италию». Интервью проспекта «Нэшвилла» Сурина

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— Какие качества за лето надо улучшить, чтобы в новом сезоне закрепиться в основе «Локомотива»?

— Ваш вопрос очень напоминает скаутский. Назову три вещи: бросок, катание и «физика». До идеала их довести невозможно.

— А до уровня КХЛ — возможно за ближайшее время?

— Я готов к этому! Все лето тренируюсь почти без отдыха. А впереди еще предсезонка.

— У вас еще два года контракта с «Локомотивом». Это время вы планируете развиваться в Ярославле?

— Да, верно. Два года я буду играть и работать во славу ярославского хоккея. Надо постараться выиграть Кубок Гагарина. А после двух лет буду смотреть по ситуации.

— «Нэшвилл» не торопил с отъездом в США?

— Нет. Руководство все понимает и готово ждать. Два года — значит, два года. Говорили только: «А что, если?» Но никто не предлагал разрывать контракт и приезжать уже сейчас.

— Кто-то из россиян «Нэшвилла» поздравил вас с выбором на драфте?

— Нет. Поздравили только Йоси и главный тренер.

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