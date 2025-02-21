Шираз должен побеждать Адамеса. Однако Карлос может удивить

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Адамес и Хамза Шираз (справа)

22 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится поединок за титул WBC в среднем весе между чемпионом из Доминиканской Республики 30-летним Карлосом Адамесом (24–1, 18 КО) и 25-летним британским претендентом Хамзой Ширазом (21–0, 17 КО). Недооцененный поединок, о котором говорят мало – как о части карда турнира в Аравии. Хотя он может стать одним из главных противостояний боксерского вечера.

Шираз – одна из главных звезд среднего веса. Все верят в его безоговорочное чемпионство

Хамза Шираз уверенно движется к статусу звезды, и никто ему пока не может в этом помешать. Парню всего 25, а он обладает всем, что нужно. Скоростью, силой, габаритами, которые больше, чем у подавляющего большинства соперников в категории. Кроме того, у него огромная поддержка в Великобритании – из-за гражданства, а также в арабском мире – из-за вероисповедания.

То, что боксер такого уровня дойдет до чемпионского поединка не через годы, а довольно быстро, было понятно. Однако в первую очередь соперником-чемпионом Хамзы должен был быть не Адамес.

Буквально перед этими переговорами Шираз и команда договаривались о поединке против другого чемпиона – Жанибека Алимханулы из Казахстана, который владеет титулами IBF и WBO в средней весовой категории, но не сложилось. Они очень долго говорили о том, что нужно драться. Даже почти утвердили поединок, но после сломались, так и не заключив сделку.

Именно поэтому и появился вариант с Карлосом Адамесом. На самом деле не только не худший, а, возможно, и лучший на нынешнем этапе карьеры. Противостояние, которое заслуживает большего внимания, чем получает сейчас и за рубежом, и в Украине.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Адамес

Адамес (как и Алимханулы) давно хотел больших боев. Наличие титула все же не гарантирует топовых противостояний, которые бы вызывали большой интерес и приносили немалые деньги. Карлос, кстати, также вызвал на бой Жанибека. У них давняя история – они даже спарринговали. Однако с казахстанцем организовать встречу не получилось и у него. И теперь между собой будут драться два участника неудачных переговоров с казахстанским боксером, который обладает двумя титулами и статусом боксера, от которого все прячутся. Этот статус Жанибек присвоил себе сам.

Фактически путь Адамеса к титулу открылся после встречи с украинцем. В декабре 2021 г. он встретился с Сергеем Деревянченко. Та встреча расценивалась, как такая, в которой украинский боксер имел шансы на победу. Он действительно дал хороший поединок, но в целом Карлос победил. Причем особых вопросов к той победе не должно быть, несмотря на то, что один из судей увидел ничью: 95–95.

Именно эта победа принесла Адамесу возможность отбоксировать за звание временного чемпиона мира. Доминиканец победил Хуана Монтиэля нокаутом в 3-м раунде и получил титул. В дальнейшем защитил его: нокаутировал в 9-м раунде Джулиана Уильямса. А потом стал чемпионом. Должен был боксировать против Чарло, но у братьев в последние годы – беда с возвращениями в ринг, поэтому американец освободил титул, а доминиканец по делу получил его.

С тех пор Карлос уже даже успел однажды провести защиту: перебоксировал решением судей Террелла Гаушу. И вот, не получив других крупных поединков или объединений, Адамес будет биться против одного из главных проспектов мира прямо сейчас.

Для Шираза 2024 год – первый прорывной. Нокауты Лиама Уильямса и Тайлера Денни – это как свидетельство его статуса. А яркая победа над Остином Уильямсом, как первое тяжелое испытание в карьере. Негабаритный американец создал для Хамзы достаточно проблем. Он немало попадал по сопернику, несколько раз даже пошатнул оппонента. Однако все равно был пойман. Шираз оказался гораздо эффективнее соперника и нокаутировал его, несмотря на проблемы в течение боя.

Тот поединок открывает для британца и возможности, и проблемы. С одной стороны, он – замечательный боксер, который нокаутирует соперников и доминирует над ними. С другой, проблемы в бою против Остина Уильямса теоретически могут превратиться в еще большие проблемы с Карлосом Адамесом. Доминиканец умеет делать то же, что и самый сложный оппонент в карьере Шираза, но может оказаться еще более эффективным.

Кто фаворит?

Getty Images/Global Images Ukraine. Хамза Шираз

Несмотря на статус, фаворитом является претендент, а не чемпион. На Хамзу Шираза можно поставить с коэффициентом 1,40. На Карлоса Адамеса – с коэффициентом 2,90.

Глядя на то, как боксирует Шираз, сомневаться в его победе сложно. Он выше соперника на 11 сантиметров, имеет на 6 сантиметров длиннее руки. Сильный, атлетичный, с нокаутирующим ударом. В самом сложном поединке в карьере выкрутился и благодаря своей точности уложил соперника в ответ.

Однако Карлос Адамес – не просто мальчик для битья. Доминиканец имеет огромную мотивацию доказать, что его победы и наличие титула – не случайность. И к тому же, он имеет навыки, чтобы создать сопернику кучу проблем. Карлос умеет быть агрессивным, но в то же время хорошо боксирует вторым номером. Имеет удар, является довольно точным боксером. И крепким: за всю карьеру был в нокдауне один раз, еще в 2019 г. в бою, который обернулся единственным поражением в карьере.

Поэтому стилистически – это одно из лучших противостояний в карде 22 февраля в Саудовской Аравии. Совершенно разные, но одинаково крутые бойцы, которым просто сейчас очень нужно доказывать, что они заслуживают своего места. Это будет сверхмощно!

1.40

–

2.90

Сделать ставку Зробити ставку

sport.ua