Тренер Борнмута прокомментировал слухи, что им интересуется Реал

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола прокомментировал слухи, что им интересуется мадридский "Реал".

"Для меня ничего не меняется. Вы не можете контролировать то, что говорят за пределами клуба. Я конечно не обращаю на это внимания. Мы сосредоточены на следующей игре, и ситуация точно такая же, как и на прошлой неделе.

Я много лет занимаюсь этим бизнесом как игрок и тренер, и я знаю, как это работает – что имеет значение, а что нет. На этой неделе важен наш матч против "Вулверхэмптона". Будет тяжело, но это хороший шанс для нас продолжить набирать очки", – сказал Ираола.