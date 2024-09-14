В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena пройдет 12-раундовый чемпионский поединок.
На ринг выйдут мексиканец Сауль Альварес (61–2–2, 39 КО) и пуэрториканский претендент Эдгар Берланга (22–0, 17 КО).
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На кону стоят чемпионские пояса WBC и WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг), которыми владеет мексиканец по прозвищу Канело.
На взвешивании боксеры вложились в лимит весовой категории:
Канело против Берланги – странный бой. Но смотреть на это будет интересно
ВИДЕО. Альварес и Берланга провели взвешивание и финальную дуэль взглядов
ВИДЕО. Полная видеозапись церемонии взвешивания