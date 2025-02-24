Баколе признался, из-за чего проиграл Паркеру жестким нокаутом

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

22 февраля в Эр-Рияде состоялось большое шоу бокса под названием The Last Crescendo.

В соглавном поединке сошлись Джозеф Паркер и Мартин Баколе. Новозеландец уже во 2-м раунде нокаутировал оппонента и завершил бой.

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После боя конголезский супертяжеловес назвал причину своего поражения.

«Все понимают, что случилось. Я не увидел удара. Это бокс. Это супертяжелый вес, здесь может случиться что угодно.

Я хотел продолжить, думал восстановиться, но тренер сказал мне нет. Я прилетел сюда ночью, в два часа ночи. Не было времени даже поспать. Я считаю, что я не проиграл этот бой, я сделал то, что раньше никому не удавалось», – сказал Баколе.

Баколе согласился заменить в бою против Паркера Даниэля Дюбуа за два дня до старта поединка.

sport.ua