Рейтинг ATP. Овчаренко покинул топ-300, Сачко и Урсу ухудшили свои позиции в мировой классификации

Позиции украинцев в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов
Лидер украинского мужского рейтинга Александр Овчаренко на этой неделе покинул топ-300, опустившись на 308-е место (-11).
Виталий Сачко потерял две позиции и занимает теперь 388-е место в рейтинге АТР, а Вадим Урсу опустился на 409-е место (-5).
Юрий Джавакян удержался в топ-500, поднявшись на 498-е место (+1).
• Календарь турниров украинских теннисистов (ATP/ITF)
В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который на этой неделе занимает 118-е место (-7). Виталий Сачко опустился на 171-е место (-4) в парном рейтинге АТР, а Владислав Орлов поднялся на 295-е место (+4).
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> РЕЙТИНГ ATP на 24 февраля 2025 года | одиночный разряд
> РЕЙТИНГ ATP на 24 февраля 2025 года | парный разряд
Фото: ФТУ.
btu.org.ua