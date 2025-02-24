Рейтинг ATP. Овчаренко покинул топ-300, Сачко и Урсу ухудшили свои позиции в мировой классификации

Позиции украинцев в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов



Лидер украинского мужского рейтинга Александр Овчаренко на этой неделе покинул топ-300, опустившись на 308-е место (-11).

Виталий Сачко потерял две позиции и занимает теперь 388-е место в рейтинге АТР, а Вадим Урсу опустился на 409-е место (-5).

Юрий Джавакян удержался в топ-500, поднявшись на 498-е место (+1).

• Календарь турниров украинских теннисистов (ATP/ITF)

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который на этой неделе занимает 118-е место (-7). Виталий Сачко опустился на 171-е место (-4) в парном рейтинге АТР, а Владислав Орлов поднялся на 295-е место (+4).

•

> РЕЙТИНГ ATP на 24 февраля 2025 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ ATP на 24 февраля 2025 года | парный разряд



Фото: ФТУ.

btu.org.ua