Яссы. Сачко одержал волевую победу в поединке против седьмого сеяного

Украинский теннисист Виталий Сачко одержал победу в первом круге “челленджера” в Румынии

Яссы, Румыния • 8-14 июля • грунт • €120,950

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Виталий Сачко (Украина, ALT) – Густаво Хейде (Бразилия, 7) 6:7(7), 6:2, 6:3

Виталий Сачко третий раз в сезоне выиграл матч, в котором проиграл стартовый сет. Украинец семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки, сделал четыре брейка и не позволил сопернику заработать хотя бы один брейк-поинт. Поединок продолжался почти 2,5 часа.

Во втором круге турнира в Румынии Сачко сыграет против победителя встречи Хавьер Барранко Касано (Испания) – Николас Давид Ионел (Румыния, WC). Украинский теннисист попробует выйти в свой первый четвертьфинал на “челленджерах” с июля прошлого года, когда сыграл в финале турнира в Вероне.

btu.org.ua