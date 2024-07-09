Лео Турини сравнил Хэмилтона с графом Монте-Кристо

Лео Турини, известный итальянский журналист и страстный болельщик Ferrari, переживает по поводу очередной неудачи его любимой команды, но при этом рад за Льюиса Хэмилтона, одержавшего в Сильверстоуне 104-ю победу в карьере…

Роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» – одна их моих любимых книг, и её я могу цитировать по памяти целыми страницами.

По-моему, Льюис Хэмилтон – Граф Монте-Кристо Формулы 1, и я за него рад. Скудерия же, напротив, произвела удручающее впечатление.

На самом деле единственной хорошей новостью для Джона Элканна, президента Ferrari, стал именно исторический триумф Хэмилтона, а вовсе не лучший круг, который записал на свой счёт Карлос Сайнс.

Не то чтобы кто-то сомневался в целесообразности контракта с Льюисом, однако теперь даже скептикам придётся замолчать. Семикратный чемпион мира, который в следующем сезоне присоединится к Ferrari, совершенно не утратил стремления к победам, хотя почти три года не поднимался на вершину подиума.

Впечатляет вот что: свои первые Гран При Хэмилтон выиграл ещё в 2007 году, а сейчас он стал единственным гонщиком в истории Формулы 1, которому удалось одержать девять побед на одной трассе. В Маранелло легендарного чемпиона примут с распростёртыми объятиями.

Теперь о грустном. Разумеется, о Скудерии. Перефразируя название другого романа другого автора, скажем, что «лето тревоги нашей» продолжается, и в этой истории появляются всё новые печальные главы.

Мы видим, как возрождается Mercedes, как McLaren уже не первый месяц подряд сражается в первых рядах, как благодаря Максу Ферстаппену Red Bull Racing всегда претендует на победы. И в целом Формула 1 эпохи постмодернизма являет собой весьма захватывающее зрелище. За одним исключением.

И этим исключением стала Ferrari, которая в последнее время совершенно не радует. К ошибкам добавляются сомнительные решения, например, в Сильверстоуне команда даже не могла определиться, какие настройки выбрать для машин Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.

Больше всего тревожит ощущение нарастающего кризиса идентичности. Я не вижу никакой разницы с самыми мрачными днями, когда во времена Маттиа Биннотто результаты тоже шли на спад.

Есть такая итальянская идиома: «У него на глазах ломти ветчины», смысл которой в том, что человек настолько рассеян или невнимателен, что не замечает очевидных вещей. Так вот, на моих глазах никакого прошутто нет.

Меньше чем два месяца назад машина SF24 позволяла почти на равных соперничать с Red Bull, а теперь Леклер и Сайнс оказались на вторых ролях. Как такое возможно? Какие объяснения может предложить Фредерик Вассёр?

Согласен, за такое выступление в Сильверстоуне Леклер заслуживает критики. Но и Сайнс был не в состоянии даже за место на подиуме бороться, уже не говоря о победе.

Я готов выразиться и конкретнее. Дело вовсе не в том, что кого-то надо гнать из команды. В Маранелло периодически происходят революции, однако Ferrari по-прежнему не в состоянии регулярно бороться за победы. Но было бы огромным заблуждением полагать, что Хэмилтон в одиночку сможет добиться перелома ситуации.

Скажу больше: даже если представить, что Эдриан Ньюи согласится перейти в Ferrari, ему всё равно нужно будет опираться на современную, эффективно работающую организацию, в которой никто не тратит время на унылые поиски виноватых.

В общем, остаётся лишь приветствовать грядущий приход сэра Льюиса и тешить себя надеждой, что Ferrari сможет соответствовать уровню его таланта. За что сейчас трудно поручиться…

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