Стюарды не нашли нарушений режима жёлтых флагов

После квалификации Гран При Сингапура стюарды рассматривали действия Габриэля Бортолето, Нико Хюлкенберга и Юки Цуноды, которые подозревались в том, что недостаточно сбросили скорость в зоне действия жёлтых флагов после остановки на трассе Пьера Гасли в конце первой сессии.

Рассмотрев обстоятельства произошедшего, стюарды пришли к выводам, что все трое достаточно замедлились, и в их действиях не было нарушений.

Кроме того, стюарды расследовали возможное нарушение Джорджа Расселла, но тоже пришли к выводам, что гонщик Mercedes достаточно замедлился под жёлтыми флагами.

