Барселона. Давидович Фокина впервые победил Рублева, Алькарас выиграл 12-й матч подряд на этом турнире и сыграет против де Минора

На турнире АТР 500 в Барселоне известны еще две четвертьфинальные пары



Барселона, Испания • 14-20 апреля • грунт • €3,050,800

Действующий чемпион: Каспер Рууд (Норвегия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Ласло Дьере (Сербия, Q) 6:2, 6:4

Алекс де Минор (Австралия, 5) – Джейкоб Фернли (Австралия, LL) 6:1, 6:2

Карен Хачанов (-) – Жауме Мунар (Испания) 7:5, 6:4

Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Андрей Рублев (-, 4) 7:5, 6:4

• Карлос Алькарас второй раз сыграл против Ласло Дьере и второй раз его обыграл. Испанец выиграл 12-й матч подряд на соревнованиях в Барселоне (становился чемпионом в 2022 и 2023 годах) и шестой раз в сезоне прошел четвертьфинал. Следующий матч Алькарас проведет против австралийца Алекса де Минора, которого победил в этом году в Роттердаме (общий счет личных встреч 3-0 в пользу Алькараса).

• Алехандро Давидович Фокина впервые за шесть матчей сумел победить Андрея Рублева (их четвертый поединок на грунте). Победа над 9-й ракеткой мира Рублевым стала для Давидовича Фокины третьей в этом сезоне против соперников из топ-10 и десятой за карьеру. За место в полуфинале турнира в Барселоне испанец сыграет против другого “нейтрального” игрока – Карена Хачанова, у которого выиграл два из трех очных поединка (последний раз играли друг с другом в 2023 году).

Четвертьфинальные пары турнира в Барселоне:

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Алекс де Минор (Австралия, 5)

Стефанос Циципас (Греция, 3) – Артур Фис (Франция, 7)

Карен Хачанов (-) – Алехандро Давидович Фокина (Испания)

Хольгер Руне (Дания, 6) – Каспер Рууд (Норвегия, 2)

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