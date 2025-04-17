Тренер Украины U-18: «Нам же скучно просто победить. Адреналин нужен»

ФХУ

Тренер сборной Украины U-18 по хоккею Александр Бобкин оценил контрольный матч против юношеской сборной Словении.

Украинские хоккеисты, которые готовятся к старту чемпионата мира в Дивизионе 1A, выигрывали 4:1, но позволили сопернику отыграть три шайбы и победили только в серии буллитов.

«Такой себе интересный матч вышел. Были и неплохие моменты, были и провальные моменты. Нам же скучно так играть. Не можем так играть, чтобы спокойно закончить. Нужно всем адреналина добавить. Мы так и сделали».

«Отработали еще варианты игры втроем против шести, втроем против пятерых, 3 на 3. Все отработали. Хороший соперник, который отыгрался с 1:4».

«Состав на ЧМ? Еще нужно подумать до того, как сформировать окончательную заявку. Теперь ребятам нужно отдохнуть и готовиться к 20 апреля», – сказал Бобкин.

Сборная Украины стартует на ЧМ 20 апреля. Соперниками будут Венгрия, Дания, Австрия, Словения и Казахстан.

sport.ua