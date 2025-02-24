НБА. Детройт победил Атланту, команды на двоих набрали 191 очко

В других матчах Оклахома победила Миннесоту, Кливленд обыграл Мемфис

В очередной игровой день в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись десять матчей регулярного чемпионата.

Феерическую встречу провели Атланта и Детройт, забросив на двоих 191 очко — 143:148. Лидеры обеих конференций одержали победы: Оклахома на выезде обыграла Миннесоту (130:123), а Кливленд дома победил Мемфис (129:123).

Бостон Селтикс — Нью-Йорк Никс — 118:105 (38:19, 26:24, 25:39, 29:23)

Голден Стэйт Уорриорс — Даллас Маверикс — 126:102 (33:18, 28:26, 39:31, 26:27)

Индиана Пэйсерс — Лос-Анджелес Клипперс — 129:111 (31:24, 35:31, 35:28, 28:28)

Атланта Хокс — Детройт Пистонз — 143:148 (30:33, 38:43, 35:36, 40:36)

Милуоки Бакс — Майами Хит — 120:113 (23:37, 32:28, 30:28, 35:20)

Орландо Мэджик — Вашингтон Уизардс — 110:90 (27:29, 22:18, 32:17, 29:26)

Торонто Рэпторс — Финикс Санз — 127:109 (29:25, 38:27, 21:30, 39:27)

Кливленд Кавальерс — Мемфис Гризлис — 129:123 (33:29, 29:27, 31:32, 36:35)

Нью-Орлеан Пеликанс — Сан-Антонио Сперс — 114:96 (26:30, 14:23, 35:26, 39:17)

Миннесота Тимбервулвз — Оклахома Сити Тандер — 123:130 (23:35, 40:26, 33:42, 27:27)

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