Олимпийская чемпионка Синякова об отношениях с напарником: “Это наше личное, вам не нужно это знать”

Катержина Синякова и Томаш Махач выиграли “золото” в Париже в миксте и заставили СМИ заговорить о своем примирении

Чешские теннисисты, которые по сообщениям прессы встречались с 2021 года, рассказали о своем разрыве за неделю до начала Олимпийских игр. Несмотря на расставание Синякова тогда заверила СМИ, что их личные отношения не повлияют на выступление в Париже.

“Это правда, что мы разошлись, но это дело личное. Конечно, мы будем играть – мы профессионалы”, – сказала тогда теннисистка журналистам.

На Олимпиаде чехи уверенно прошли путь к финалу, обыграв на старте лидеров посева. В борьбе за “золото” они одолели китайский дуэт Ван Синьюй/Чжан Чжичжэнь (10-8 на матчевом тай-брейке). После победы Синякова и Махач тепло поздравили друг друга и поцеловались, чем спровоцировали множество вопросов о своем романе на пресс-конференции. Махач, по мнению СМИ, выглядел немного раздраженным из-за натиска журналистов, а Синякова все же дала небольшой комментарий.

“Это наша личная жизнь, – сказала Катержина, сначала посмеявшись над вопросом, – так что вам не нужно это знать. Нам нравится, когда вы озадачены”.

“Это сверхсекретно”, – пошутил в конце Махач.

Для Катержины Синяковой это вторая золотая медаль на Олимпиаде: в Токио теннисистка стала победительницей женского парного турнира вместе с Барборой Крейчиковой.

btu.org.ua