Гасли позаимствовал настройки у напарника, и это помогло

Текущий сезон Alpine вполне можно назвать провальным, и это не будет преувеличением. Если год назад после 14 этапов на счету заводской команды Renault был 73 очка, и она занимала 6-ю строчку Кубка конструкторов, то сейчас картина совершенно иная: 8-е место и всего 11 очков.

При этом первый финиш в призовой десятке был только на 6-м этапе сезона, в Майами, где Эстебан Окон занял 10-е место, но ни ему, ни Пьеру Гасли пока не удавалось подниматься выше 9-го. Хотя на фоне крайне неудачного начала года уже всё-таки можно говорить о небольшом прогрессе, и отчасти он связан с тем, что Alpine постепенно удаётся снижать вес машины, который был существенно выше, чем у техники соперников.

Но дело не только в этом.

«В Майами выяснилось, что на моей машине не всё было в порядке с дифференциалом, – цитирует Гасли австрийское издание Motorsport Magazin. – Тогда мы решили использовать настройки, которые применяются на второй половине гаража Alpine, и поведение машины сразу заметно улучшилось.

До этого мы пытались корректировать баланс, но некоторые моменты казались мне бессмысленными, и я просто попросил попробовать настройки, которые использовал напарник. И когда мы заметно прибавили, стало понятно, что дело было даже не в самом дифференциале, а в программном обеспечении».

В Монако Пьер открыл счёт заработанным очкам, после чего финишировал в десятке ещё в трёх гонках подряд. Но затем результаты вновь пошли на спад.

«Баланс машины не был идеальным, хотя она вела себя более стабильно, – продолжил Гасли. – Баланс и сейчас оставляет желать лучшего, нам немного не хватает прижимной силы. Это проявляется в быстрых поворотах, из-за чего машина начинает скользить, и в итоге шины начинают перегреваться. За это приходится расплачиваться тем, что ведущие колёса хуже держат трассу при разгонах.

Но мы хотя бы точно знаем, с чем именно связаны проблемы, и знаем, как их ликвидировать. Полагаю, полностью от них избавиться до конца сезона не получится, но определённый прогресс продолжится».

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