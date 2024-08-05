Легендарный экс-коуч Майка Тайсона назвал главную особенность Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Прославленный экс-тренер Майка Тайсона Тедди Атлас поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Тайсон должен сохранить ту же команду. Они хорошо поработали. Я аплодирую Фьюри. Я думаю, что он делает правильные вещи, держась за свою команду. Есть вещи, которые Тайсон может добавить, и я уверен, что его люди проинформируют его об этом.

Возможно, он мог бы использовать апперкот больше, потому что он был очень эффективным в том шестом раунде, возможно, он мог использовать его на протяжении всего боя немного больше, просто немного больше. Фьюри должен в реванше больше работать джебом.

Но он будет драться с тем парнем, который делает все так же прекрасно. Усик всегда находит способ победить. Это особое качество, он просто находит способ побеждать», – сказал Атлас.

Ранее легендарный Тедди Атлас назвал боксера, который бы доминировал в любую эпоху.

sport.ua