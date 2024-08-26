Усик высказался о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBA, WBC, WВО и IBO Александр Усик высказался о гонораре, который прописан в контракте боя-реванша с Тайсоном Фьюри.

«Я не могу сказать точные цифры. Будет ли распределение гонорара в мою пользу в реванше? Не факт. 90 миллионов мне, а 60 – Тайсону? Если бы было так, то это было бы классно. У нас каждого личный контракт с Саудовской Аравией. Цифры мы не можем разглашать», – сказал Усик.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua