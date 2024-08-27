Серия А. Ювентус с шестью очками, первое очко Фабрегаса

Туринцы во главе лиги

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Серия А. Второй тур

Кальяри. “Унипол Домус”

“Кальяри” – “Комо” 1:1

Голы: Пикколи 44 – Кутроне 53

0:3 в гостях от “Ювентуса” в первом матче “Комо” в Серии А после 21-летнего перерыва можно было понять. Тем более, что в первые 20-22 минут подопечные Сеска Фабрегаса играли абсолютно на равных. Но во втором туре наступил совсем другой матч. Также в гостях, что дает причину жаловаться. Против “Кальяри”, в первом туре сыгравшего дома 0:0 с “Ромой” и вообще неуступчивого на Сардинии. Но против конкурента в борьбе против вылета, в матче против которого нельзя терять очки.

“Комо” сыграл вязко, цепко, как и требуется от новичка и аутсайдера. И даже более того. По владению мячом и ударам по воротам он матч выиграл. Белотти сразу же забил из офсайда, мощный удар Морено отбил вратарь. Стрефецца закрутил чуть неточно. Хотя пришел ответ. Лувумбо низом пробил в стойку. А в раздевалку Барба отпустил длинный мяч, который был прямо возле него (мы очень скучали по привозам этого защитника в Серии А), и Пикколи подставил голову.

Уже в начале второго тайма Кутроне закрутил, и тогда хозяевам помог рикошет от защитника. Сразу же подали угловой, Доссена сбросил, и Кутроне в падении замкнул в упор. Здесь уже никто не помог.

Рейна, кипер “Комо”, бросился вперед и заблокировал удар Пикколи. Скуффет также работал, отражая удар Паса с рикошетом. Барба вновь пожелал привезти, и от него мяч катился в ворота, но Рейна успел вытащить из линии. В дальнейшем испанец не удержал мощный удар Марина, но в конце концов накрыл мяч. А форвард гостей Черри дважды не попадал в ворота метров с пяти.

Хорошее выступление “Комо” и положительный результат. А “Кальяри”, как и в предыдущем сезоне, играет против команд Топ-10 гораздо лучше, чем против аутсайдеров.

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Верона. “Маркантонио Бентегоди”

“Эллас Верона” – “Ювентус” 0:3

Голы: Влахович 28, 53 (пен.), Савона 39

На другом конце турнирной таблицы “Верона” и “Ювентус” определяли лидера после двух туров. Обе команды выиграли в первом со счетом 3:0, и победитель сегодня оставался единственной командой лиги с шестью очками из шести возможных. Туринцы достигли этого, еще и с очередным 3:0.

Уж точно ожидалось большее сопротивление от веронцев. Учитывая их блестящую победу над “Наполи” в первом туре. Также учитывая кадровые проблемы “Юве”. Сегодня он включил в заявку даже меньше полевых игроков первой команды, чем против “Комо” – 12. Но и сегодня, как и тогда, забил юниор, дебютант стартового состава. Тогда – Мбангула, теперь Самуэль ассистировал правому защитнику Савоне.

“Верона” проигрывала дважды в предыдущих восьми матчах лиги, в частности, сыграв вничью с “Аталантой” и “Интером” и победив “Фиорентину” и “Наполи”. А с разницей в три мяча и больше в предыдущем сезоне в лиге не проигрывала вообще, хотя боролась против вылета. “Ювентусу” же в пяти предыдущих очных дома проигрывала лишь однажды. Потому такая уверенная победа “бьянконери” – достижение.

В вязкой игре обе команды даже не добрались до десяти ударов по воротам. Началось с двойного блока Бремера от Москеры и Ливраменто, новичков и авторов голов “Вероны” в первом матче. Хотя Монтипо также тащил дальний удар Локателли. В итоге Мануэль отобрал мяч, Йилдиз отдал вразрез, Влахович принял и забил. В первом туре Душан остался без голов, и Тьяго Мотта успокаивал его. Не зря.

Савона сразу же забил свой первый мяч за первую команду, когда головой замкнул навес Мбангулы. А в начале второго тайма автор ассиста был сбит Чачуа, и Влахович реализовал пенальти. Как и неделю тому, “Верона” поначалу много ошибалась. Но тогда “Наполи” не воспользовался этим. Теперь “Ювентус” – сполна.

Влахович еще отбивал штрафной Суслова на линии ворот, а Ди Грегорио – удар Харруи. Но в целом все было ясно. “Юве” – единоличный лидер лиги и единственная команда в ней без потерь очков после двух туров.

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