Примера. Эспаньол – Жирона 1:1. Цыганков помогает гостям спастись

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Обе команды подходили к матчу с определенными кадровыми проблемами. У "Эспаньола" травмированы и не могли помочь команде в этом матче Катала, Грагера, Пачеко и Рамон.

В "Жироне" не могли играть Руис и Ромеу. Мичел решил сыграть с двумя центральными защитниками. В центре поля впервые в основе вышел зимний новичок Артур Мело. На острие атаки вышел Миовски, отличившийся дублем в матче первого круга между командами. Конечно, в старте вышел Цыганков, который в прошлом матче забил и отдал голевую передачу.

На старте поединка активнее были гости, создавшие несколько полумоментов. Миовски получил передачу от Крейчи на линии штрафной и пробил выше ворот. Цыганков проскочил мимо одного из защитников, но не смог отдать точную передачу.

После 15-й минуты хозяева перевели игру поближе к центру поля. Моменты возникали и у ворот гостей. Хави Пуадо с помощью дриблинга добрался до предела штрафной и пробил по центру ворот, но Гассанига справился с этим ударом.

Брайан Хиль выполнил перспективный навес в штрафную, однако игроки защиты выпрыгнули выше, отведя опасность. Мигель Гутьеррес получил передачу и пробил с границы штрафной, но его удар заблокировал один из защитников.

У хозяев Хави Пуадо получил мяч в штрафной и нанес удар под перекладину, однако Гассанига был к нему готов и исполнил блестящий сейв. Брайан Хиль выполнил перспективный навес в штрафную, однако игроки защиты сыграли внимательно. Первый тайм так и завершился нулевой ничьей за преимущества во владении "Жироны", но с небольшим количеством действительно опасных моментов.

На старте второго тайма хозяева повели в счете. Во время контратаки Хофре подхватил мяч в центре поля, протащил его до пределов штрафной и мощно пробил в дальний угол. 1:0.

Через несколько минут "Жирона" имела реальный шанс сравнять счет. Хиль прострелил из пределов штрафной на дальнюю стойку, но Миовски и Цыганков не сумели замкнуть этот прострел. Крейчи выполнил подачу в штрафную, Цыганков сбросил головой на партнера, но мяч вынесли защитники.

Данжума с левого фланга подал в штрафную, где Цыганков чуть не замкнул подачу, но промахнулся.

На 84-й минуте после подачи углового и серии рикошетов мяч попал в Янгеля Эрреру, который в падении пробил по воротам, но блестящий сейв выдал Хоан Гарсия.

Уже через 2 минуты Гонсалес сфолил в штрафной против Виктора Цыганкова и арбитр назначил пенальти. Ветеран Стуани покатил мяч по центру ворот, а голкипер прыгнул в правый угол. 1:1.

Концовка матча прошла в атаках "Жироны", которая все же пыталась вырвать победу, но счет остался без изменений. Эта ничья стратегически не повлияла на положение команд в турнирной таблице: обе они находятся рядом на 13-й и 15-й позиции.

27-й тур Примеры.

Барселона. "Эстади Корнелья-Эль Прат"

"Эспаньол" – "Жирона" 1:1

Голы: Хофре, 49 – Стуани, 87 (пен.)

"Эспаньол": Гарсия – Ромеро, Кабрера, Кумбулла, Эль-Хилали – Гонсалес (Рока, 89), Лосано (Калеро, 89), Кралл, Хофре (Техеро, 70) – Фернандес, Пуадо.

"Жирона": Гассанига – Гутьеррес (Хуанпе, 83), Блинд, Крейчи, Мартинес (ван де Бек, 84) – Мартин, Артур Мело (Порту, 69), Эррера – Хиль (Данжума, 76), Миовски (Стуани, 69), Цы

Предупреждения: Лосано, 22, Пуадо, 45+3 – Крейчи, 12, Гутьеррес, 62, Хиль, 75.

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