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Футбол

“Это ложь”. Агенты Неймара опровергли слухи о возможном возвращении игрока в Барселону

ЛОЖЬ (с)

"Это ложь". Агенты Неймара опровергли слухи о возможном возвращении игрока в Барселону

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Агенты бразильского футболиста Неймара опровергли все слухи о возможном возвращении игрока в каталонскую "Барселону".

    По их словам, информация о трансфере их клиента из саудовского клуба "Аль-Хиляля" является абсолютно неправдивой.

    "Статьи о возвращении Неймара в "Барсу" – это ЛОЖЬ и неуважение к "Аль-Хилялю" и спортсмену.

    У футболиста есть контракт с его клубом, и он счастлив в Эр-Рияде. Вскоре он вернется на поле, чтобы порадовать болельщиков", – говорится в заявлении.

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