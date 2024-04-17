Вратарь Ливерпуля объяснил, почему Аталанта не удивила его

Они всегда были крепким орешком (с)

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Голкипер "Ливерпуля" Алиссон признал, что "Аталанта" не удивила его.

"Я ожидал, что "Аталанта" будет именно такой. Они всегда были крепким орешком, противостоять им всегда было тяжело".

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"Нам нужно улучшить свою игру, но если быть более точным, мы должны сделать так, чтобы ворота остались чистыми и использовать моменты", — добавил игрок.

Напомним, что поединок четвертьфинала ЛЕ "Аталанта" — "Ливерпуль" состоится 18 апреля. Начало — в 22:00.

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