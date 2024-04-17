Марта Костюк — о предстоящем матче против седьмой ракетки мира: «По сравнению с нашим предыдущим поединком, я стала другим игроком»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свой предстоящий поединок на турнире в Штутгарте против седьмой ракетки мира Чжэн Циньвэнь

«Мы играли пару раз по юниорам, и я вроде бы во всех случаях победила, но в прошлом году мы встречались в Монреале и я проиграла. Это был очень близкий матч. Я чувствовала, что у меня есть шанс, но в итоге я проиграла.

Не знаю. Я думаю, знаете, Чжэн Цинвэнь тоже очень… на самом деле здесь все хороши. Это очень сильный турнир. Так что я не знаю. Посмотрим. Завтра тоже очень поздний матч, так что посмотрим. У меня есть еще немного времени, чтобы восстановиться. Пройдет даже больше 24 часов, так что это хорошо. Это помогает.

Я в ожидании этого матча. По сравнению с Монреалем я стала другим игроком. И она тоже, я думаю. Так что я постараюсь использовать свои знания (улыбается), но я не знаю, чего ожидать. Посмотрим завтра».

Поединок между Мартой Костюк и Чжэн Циньвэнь запланирован на 18 апреля (21:00 по киевскому времени). Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропустить трансляцию матча.

btu.org.ua