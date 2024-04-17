Александрия потеряла победу в эндшпиле матча против Оболони

Александрия сыграла вничью с Оболонью в перенесенном матче 15 тура Украинской Премьер-лиги.

Матч завершился со счетом 2:2.

Александрия доминировала в течение большей части матча, но команде Руслана Ротаня постоянно не везло. сперва Иван Калюжный промахнулся с пенальти, затем арбитр отменил гол Николая Михайленко. В конце матча события разворачивались драматично На 79-й минуте Ростислав Тарануха вывел Оболонь вперед, но Александрия, казалось бы, перевернула игру благодаря голам. Погорелого и Даниила Скорко. На 90+7 минуте Игорь Краснопир восстановил паритет и установил окончательный счет.

Чемпионат Украины — УПЛ 15 тур, 17 апреля

Александрия — Оболонь 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 — Тарануха 79, 1:1 — Погорелый 88, 2:1 — Скоро 90+2, 2:2 — Краснопор 90+7 Александрия: Ермаков, Ковалец (К), Калитвинцев (Безерра 71), Кулаков, Шулянский (Беляев 54), Логинов (Белошевский 71), пина (Скоро 86), Михаил (Погорелый 86). Оболонь: Федоровский (К), Осман, Дубко, Приймак, Лукьянчук, Нагиев (Чернов 61), Черненко, Мороз (Косовский 61), Груша (Прокопенко 46), Тарануха (Волкун 87), Вишневский (Краснопор 46). Предупреждение: Калюжный 11 , Прокопенко 59, Беляев 67, Ермаков 79, Волкун 90+1. Также сегодня состоялся перенесенный матч 16 тура УПЛ между Динамо и Минаем. Киевляне одержали победу со счетом 3:1, но Александр Шовковский остался недоволен действиями подопечных во втором тайме.

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