Ф3: Мари Боя показал лучшее время во второй день тестов

В среду в Барселоне состоялся второй день тестов Формулы 3. Лучшее время показал испанский гонщик Campos Мари Боя, проехав круг в утренней сессии за 1:26.646 секунды.
С утра гонщики устремились на трассу, начав работу на коротких сериях. Первым лучшее время показал Леонардо Форнароли. Постепенно гонщик Trident улучшал свой результат, но за полтора часа до конца сессии на первую строчку протокола поднялся Боя.
После гонщики переключились на работу на длинных сериях кругов, поэтому результат Мари никто не смог превзойти. Наибольшую дистанцию с утра проехал Александр Дюнн – 49 кругов.
В дневной сессии гонщики продолжили работать на длинных сессиях, что отразилось на цифрах в протоколе. Обладатель лучшего времени Оливер Гёте уступил лучшему времени утренней сессии полторы секунды. Наибольшую дистанцию, 54 круга, проехал гонщик PHM Тасанапол Интрафувасак.
В четверг тесты Формулы 3 продолжаться. Начало – в 9 утра по местному времени.
Быстрые ссылки
Результаты утренней сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. М.Боя
|Campos Racing
|1:26.646
|21
|2. Л.Форнароли
|Trident
|1:26.679
|36
|3. Л.Браунинг
|Hitech Pulse-Eight
|1:26.692
|39
|4. О.Гёте
|Campos Racing
|1:26.908
|23
|5. С.Мегетуниф
|Trident
|1:27.011
|45
|6. Н.Леон
|Van Amersfoort Racing
|1:27.053
|32
|7. М.Стенсхорн
|Hitech Pulse-Eight
|1:27.061
|39
|8. М.Эстерсон
|Jenzer Motorsport
|1:27.151
|43
|9. Г.Мини
|PREMA Racing
|1:27.177
|36
|10. С.Монтойя
|Campos Racing
|1:27.336
|23
|11. Д.Лоук
|Rodin Motorsport
|1:27.354
|40
|12. К.Мэнселл
|ART Grand Prix
|1:27.412
|41
|13. Н.Бедрин
|PHM AIX Racing
|1:27.476
|24
|14. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|1:27.478
|42
|15. Д.Беганович
|PREMA Racing
|1:27.501
|41
|16. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|1:27.508
|48
|17. Н.Цолов
|ART Grand Prix
|1:27.560
|40
|18. Ч.Вурц
|Jenzer Motorsport
|1:27.570
|41
|19. Т.Смит
|Van Amersfoort Racing
|1:27.612
|34
|20. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|1:27.653
|39
|21. А.Дюнн
|MP Motorsport
|1:27.669
|49
|22. А.Линдблад
|PREMA Racing
|1:27.687
|41
|23. М.Загазета
|Jenzer Motorsport
|1:27.718
|41
|24. С.Рамос
|Trident
|1:27.724
|25
|25. К.Шилдс
|Hitech Pulse-Eight
|1:27.728
|40
|26. П.Вишницкий
|Rodin Motorsport
|1:27.846
|35
|27. Т.Интрафувасак
|PHM AIX Racing
|1:27.875
|24
|28. Д.Дюфек
|PHM AIX Racing
|1:27.876
|28
|29. С.Флёрш
|Van Amersfoort Racing
|1:27.892
|34
|30. К.Штука
|MP Motorsport
|1:27.987
|47
Результаты дневной сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. О.Гёте
|Campos Racing
|1:28.213
|24
|2. Т.Трамниц
|Campos Racing
|1:28.275
|24
|3. М.Стенсхорн
|Hitech Pulse-Eight
|1:28.409
|40
|4. Л.Браунинг
|Hitech Pulse-Eight
|1:28.463
|40
|5. A.Дюнн
|MP Motorsport
|1:28.612
|24
|6. С.Мегетуниф
|Trident
|1:28.667
|34
|7. М.Боя
|Campos Racing
|1:28.706
|25
|8. К.Шилдс
|Hitech Pulse-Eight
|1:28.725
|38
|9. Н.Леон
|Van Amersfoort Racing
|1:28.759
|39
|10. К.Мэнселл
|ART Grand Prix
|1:28.764
|39
|11. К.Штука
|MP Motorsport
|1:28.795
|25
|12. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|1:28.923
|25
|13. С.Монтойя
|Campos Racing
|1:29.046
|22
|14. Ч.Вурц
|Jenzer Motorsport
|1:29.210
|40
|15. М.Эстерсон
|Jenzer Motorsport
|1:29.458
|39
|16. Д.Лоук
|Rodin Motorsport
|1:29.494
|36
|17. Т.Смит
|Van Amersfoort Racing
|1:29.519
|39
|18. А.Линдблад
|PREMA Racing
|1:29.537
|36
|19. Д.Беганович
|PREMA Racing
|1:29.588
|34
|20. Н.Цолов
|ART Grand Prix
|1:29.810
|39
|21. С.Флёрш
|Van Amersfoort Racing
|1:29.948
|42
|22. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|1:29.973
|37
|23. П.Вишницкий
|Rodin Motorsport
|1:30.077
|40
|24. Г.Мини
|PREMA Racing
|1:30.265
|32
|25. М.Загазета
|Jenzer Motorsport
|1:30.451
|40
|26. С.Рамос
|Trident
|1:32.399
|42
|27. Л.Форнароли
|Trident
|1:32.459
|24
|28. Н.Бедрин
|PHM AIX Racing
|1:32.543
|52
|29. Т.Интрафувасак
|PHM AIX Racing
|1:32.582
|54
|30. Д.Дюфек
|PHM AIX Racing
|1:32.848
|37