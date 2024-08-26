Грузовики с оборудованием Haas покинули Зандфорт

В истории о судебном противостоянии между командой Haas и бывшим спонсором, компанией «Уралкалий», завершена очередная глава.

В четверг в Зандфорте машины и имущество команды описали судебные приставы, чтобы добиться выполнения решения швейцарского арбитражного суда о выплате компании «Уралкалий» девяти миллионов долларов США. В пятницу в Haas произвели платёж, но оборудование и машины не могли покинуть Нидерланды до фактического зачисления денег на счёт.

В понедельник в Haas сообщили, что грузовики команды с оборудованием и машинами покинули Зандфорт и отправились в Монцу. Произошло это после подтверждения со стороны «Уралкалия» о поступлении отправленных в пятницу денежных средств.

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