ФОТО. Шорты с легендарного боя Али против Фрейзера выставлены на аукцион

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Шорты Мухаммеда Али с одного из его легендарных поединков выставили на продажу.

Лот появился на сайте аукционного дома Sotheby’s. В этих бело-черных шортах Али 1 октября 1975 года провел поединок против Джо Фрейзера.

Тот бой получил название «Триллер в Маниле» и считается одним из наиболее известных в истории бокса. Победителем поединка после 14 раундов стал Али.

На шортах имеется подпись легендарного чемпиона, который умер в 2016-м году.

Ожидается, что шорты будут проданы за 4-6 миллионов долларов. Аукцион продлится до 12 апреля.

sport.ua