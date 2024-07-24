«Я все еще в топ-10 лучших». Британский супертяж мечтает о титуле

Sky Sports. Джо Джойс

Британский боксер Джо Джойс верит, что все еще может завоевать чемпионский титул супертяжелого веса, несмотря на ряд поражений, включая две неудачи с Чжаном Чжилеем.

«Я все еще в топ-10 лучших супертяжей. Варианты очень хорошие, впереди много боев и соперников, с которыми я хочу провести реванш».

«Я все еще не завоевал полноценный титул и считаю, что способен сделать это и вычеркнуть из списка того, что я хочу достичь до конца карьеры», – сказал Джойс.

В субботу 38-летний боксер проведет поединок против ветерана Дерека Чисоры.

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