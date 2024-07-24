Кицбюэль. Берреттини обыграл второго сеяного на пути в 1/4 финала, ещё три сеяных игрока выбыли из борьбы

Результаты матчей второго круга на турнире ATP 250 в Австрии

Кицбюэль, Австрия • 22-27 июля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Себастиан Баэс (Аргентина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Себастиан Баэс (Аргентина, 1) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина, SE) 6:3, 6:3

Уго Гастон (Франция) – Роберто Карбальес Баэна (Испания, 7) 6:2, 7:6(5)

Педро Мартинес (Испания, 4) – Сумит Нагал (Индия) 7:5, 7:5

Факундо Диас Акоста (Аргентина) – Даниэль Элаи Галан (Колумбия, Q) 6:2, 4:6, 6:3

Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия) – Ласло Джере (Сербия, 8) 4:6, 6:3, 6:2

Янник Ганфманн (Германия) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 3) 6:3, 1:6, 6:2

Николас Морено де Альборан (США, WC) – Лукас Ноймайер (Австрия, WC) 6:4, 6:4

Маттео Берреттини (Италия) – Алехандро Табило (Чили, 2) 7:6(4), 7:6(5)

Факундо Диас Акоста третий раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира ATP. Предыдущие два также были в этом году. Напомним, что в феврале аргентинец выиграл свой дебютный титул в Кордове. Дальше Диас Акоста встретится с Педро Мартинесом, которому проиграл в обоих матчах, в том числе в этом сезоне в Сантьяго.

Тьягу Зайбот Вилд впервые за четыре встречи смог обыграть Ласло Джере, которому также проиграл год назад во втором круге турнира в Кицбюэле. Бразилец проведёт третий четвертьфинал на уровне Тура (второй в сезоне) и его соперником в четверг будет Янник Ганфманн – немец выиграл в двух из трёх матчей против Зайбота Вилда.

Маттео Берреттини второй матч подряд выиграл на двух тай-брейках и одержал седьмую победу. Напомним, что на прошлой неделе итальянец стал чемпионом на турнире ATP 250 в Гштааде. За выход в полуфинал Берреттини будет бороться с Николасом Морено де Альбораном, для которого это будет второй четвертьфинал в карьере.

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