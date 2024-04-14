Монте-Карло. Циципас стал трехкратным чемпионом турнира, обыграв в финале Рууда

На турнире ATP Masters 1000 в Монако состоялся финальный поединок

Монте-Карло, Монако • 7-14 апреля • грунт • €6,410,670

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Стефанос Циципас (Греция, 12) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) 6:1, 6:4

Стефанос Циципас вышел вперед в противостоянии с Каспером Руудом, одержав третью победу в пятом матче против него. Греческий теннисист третий раз сыграл в финале «Мастерса» в Монте-Карло и третий раз стал чемпионом этого турнира. С 1990 года, когда турнир стал относится к серии «Мастерс», лишь два теннисиста выигрывали титул более двух раз — Томас Мустер (3) и Рафаэль Надаль (11).

Путь к титулу:

R1: Ласло Джере (Сербия) 6:3, 3:2 отказ

R2: Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) 6:1, 6:0

R3: Александр Зверев (Германия, 5) 7:5, 7:6(3)

QF: Карен Хачанов (-, 15) 6:4, 6:2

SF: Янник Синнер (Италия, 2) 6:4, 3:6, 6:4

FR: Каспер Рууд (Норвегия, 8) 6:1, 6:4

25-летний Стефанос Циципас провел седьмой финал на турнирах АТР 1000 и выиграл свой третий титул (все в Монте-Карло). Всего для греческого теннисиста это был 29-й финальный поединок на уровне АТР-тура, в котором он завоевал свой 12-й титул.

За свое выступление в Монте-Карло Стефанос Циципас заработал 919 075 евро призовых и 1000 рейтинговых очков. В понедельник он вернется в топ-10, заняв 7-е место (+5).

Каспер Рууд сыграл 21-й раз сыграл в финале на уровне АТР-тура и боролся за свой 11-й титул. Норвежец проиграл пятый финальный матч подряд, после победы на соревнованиях в Эшториле в апреле прошлого года. В Монте-Карло Рууд заработал 501 880 евро призовых и 650 рейтинговых очков. В обновленном рейтинге АТР он займет 6-е место (+4).

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