<img title="Байер впервые в своей истории стал чемпионом Германии" src="/wp-content/uploads/2024/04/63ed4965f39fd722d4ced224b8022f86.jpg" alt="Байер впервые в своей истории стал чемпионом Германии

Фото: ФК Байер Леверкузен

Байер Леверкузен досрочно стал чемпионом Германии по футболу сезона-2023/2024, благодаря разгромной победе над Вердером (5:0) в матче 29 тура Бундеслиги.

Команда Хаби Алонсо набрала 79 очков. Со своей стороны Бавария имеет в активе 63 очка за 5 туров до завершения чемпионата. Итак, мюнхенцы потеряли все шансы на титул.

«Фармацевты» прервали длившуюся 12 лет гегемонию Баварии в Бундеслиге. Последний случай чемпионства другой команды произошел в сезоне-2011/2012, когда серебряную тарелку подняла дортмундская Боруссия.

Для Байера это первое чемпионство в истории. Команда лишилась своего шутливого прозвища «Неверкузен», которое получило в 2000-2002 годах, когда потерпела неудачу во всех турнирах, в которых считалась фаворитом.

<img title="Байер впервые в своей истории стал чемпионом Германии" src="/wp-content/uploads/2024/04/e2a5dd47669257d5d2ba6073d4ae4e57.jpg" alt="Байер впервые в своей истории стал чемпионом Германии"

Также подопечные Алонсо установили еще одно достижение, став командой с лучшей беспроигрышной серией в истории топ-10 лиг в XX веке, сравнявшись по этому показателю с итальянским Ювентусом (43 победы в сезоне-2011/2012).

В общем, это первый трофей для команды из Леверкузена за более чем 30 лет. В 1993 году Байер победил в Кубке Германии. Отметим, что клуб также является победителем Кубка УЕФА сезона-1987/88.

Больщики Байера создали настоящий хаос на стадионе, празднуя долгожданное чемпионство клуба.

Напомним, что в текущем сезоне Байер претендует на победу еще в двух турнирах. Команда попала в финал Кубка Германии, где встретится с Кайзерслаутерном. Также Леверкузен выступает в Лиге Европы на стадии 1/4 финала. В первом матче противостояния с Вест Гэмом команда одержала победу.

champion.com.ua